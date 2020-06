Trwa przebudowa kolejnego odcinka ulicy Kraszowickiej w Świdnicy

W ramach inwestycji wymieniona zostanie konstrukcja jezdni i chodników, wybudowane będą ciągi pieszo rowerowe, powstanie nowe oświetlenie drogowe. Zadanie inwestycyjne podzielone zostało na dwa etapy. Pierwszy odcinek wykonany zostanie w roku 2020, a kolejny (od ul. Działkowej do ul. Bystrzyckiej) przewidziany jest do realizacji w 2021 roku.

Wykonawcą robót drogowych jest wyłoniona w drodze przetargu firma HYPMAR. Wartość prac w pierwszym etapie to około 4 miliony złotych. Całość to kwota prawie 6,5 miliona złotych.

Przypomnijmy, że zadanie to dofinansowane zostało w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Miastu przyznano dotację w wysokości 50 % kosztów inwestycji.