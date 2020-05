Tragiczny wypadek pod Wrocławiem. Kierowca pijany, pasażer nie żyje [ZDJĘCIA]

KORONAWIRUS w powiecie świdnickim: 9 nowych zakażeń to rodziny pracowników Domu Seniora

83-letnia świdniczanka to druga ofiara koronawirusa w powiecie świdnickim. Zmarła w szpitalu w Bolesławcu. O 9 osób wzrosła (do 56) liczba osóba zakażonych COVID-19. Nowe zakażenia to rodziny pracowników Domu Seniora Marconi w Świdnicy, gdzie w ubiegłym tygodniu koronawirusa stw...