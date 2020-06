Tragiczny wypadek na łączniku. Nie żyje dwoje młodych ludzi!

Do wypadku doszło na wysokości Bagieńca, na prostym odcinku drogi. W chwili wypadku padał deszcz.

- Na miejscu zginęła 22-letnia pasażerka czarnego BMW, a 22-letni kierowca zmarł w szpitalu. 20-letni kierowca białego BMW trafił do szpitala z bardzo poważnymi, wielonarządowymi obrażeniami, a 19-letnia pasażerka tego auta po przebadaniu w szpitalu została zwolniona do domu – relacjonuje Magdalena Ząbek z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy. Akcja ratunkowa trwała kilka godzin. Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR-u. Okoliczności wypadku bada policja i prokuratura.