Tragiczny wypadek. Mężczyzna zginął przygnieciony snopkiem słomy

To obywatel Czech, w wieku około 40-lat. Jak informuje Straż Pożarna w Świdnicy mężczyznę spod słomy (były to kwadratowe snopki - jeden waży około pół tony) próbowały wyciągnąć trzy zastępy straży pożarnej. Niestety obrażanie jakich doznał były śmiertelne.

Do wypadku doszło podczas rozładunku. Snopek ześlizgnął się ze specjalnej platformy, która je przenosi z przyczepy na pole.