Tak zdalnie pracują przedszkolaki. Zobacz prace wysłane na konkurs (GALERIA)

Zamknięcie placówek edukacyjnych to zupełnie nowa sytuacja, w której próbują się odnaleźć zarówno rodzice, nauczyciele jak i uczniowie, a także przedszkolaki. To właśnie najmłodsi mieszkańcy gminy Świdnica postanowili zdalnie wziąć udział w konkursie plastycznym na ekotorbę z hasłem matematycznym. Wszystko w ramach ogólnopolskiego projektu matematyczno-przyrodniczego ,,Las, dwa, trzy matematyczne przygody wśród przyrody”, do którego Publiczne Przedszkole w Bystrzycy Dolnej przystąpiło jeszcze w 2019 roku.

Konkurs został rozstrzygnięty zdalnie, na podstawie zdjęć przesłanych przez rodziców do organizatorów i koordynatora projektu. Jak podkreśla dyrektor placówki Beata Klęsk wszystkie prace były wyjątkowe, kolorowe i bardzo pomysłowe. Wszystkie też zostały nagrodzone dyplomami, a trzy z nich - prace Antosia Ł, Antosia P i Lenki N. otrzymają dodatkowo nagrody. Najnowsze informacje dot. koronawirusa Wideo