Tak przedszkolaki z gminy Świdnica podziękowały strażakom za ich pracę (GALERIA)

Sąd bezlitosny dla niepełnosprawnego pedofila. Spędzi w więzieniu 12 lat!

Sąd Okręgowy w Świdnicy podtrzymał wczoraj wyrok 12 lat pozbawienia wolności oraz 10-letni zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego dziecka dla 29-letniego Tomasza Ł. Pedofil był oskarżony o to, że co najmniej trzykrotnie doprowadził 5-letniego chłopca do obcowania płciowego oraz pr...