Świebodzice i mieszkańcy miasta w Google Street View! Najlepsze ujęcia! GALERIA

Różaniec do granic nieba za grzech aborcji. Te parafie na Dolnym Śląsku dołączyły do akcji [3.11.2020]

Od 1 do 8 listopada w wielu parafiach na terenie całego Dolnego Śląska, a także w domach odbywa się akcja modlitewna pn. "Różaniec do granic". W tym roku uczestnicy będą modlić się o pojednanie, przebaczenie i uzdrowienie wszelkich ran związanych z utratą dziecka nienarodzonego. Sprawdź w galerii zdjęć, które parafie dołączyły do tej akcji.