Piękni i młodzi, mali i wspaniali... Znani świdniczanie wrzucają na Facebooka zdjęcia z dzieciństwa i młodości

Na Facebooku nastała nowa moda - wrzucamy swoje zdjęcia z dzieciństwa, z młodości. Chodzi o to, żeby siedząc teraz w domu (co jest ważne przy szalejącym za oknami koronawirusie) wyciągnąć stare albumy ze zdjęciami rodzinnymi, odszukać swoje fotki sprzed wielu, wielu lat, kiedy by...