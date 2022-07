Świdnica zachwyca klimatem i historią! Jakie atrakcje i zabytki warto tu zobaczyć?

Świdnica - wyjątkowe miasto z historią

Jeśli lubicie odwiedzać miasta z klimatem, w których na każdym kroku zetknąć się można z historią, to Świdnica jest miejscem, w którym to właśnie znajdziecie. Dzięki braku wojennych zniszczeń, to miasto szczyci się drugim po Wrocławiu co do wielkości zespołem zabytkowej architektury na Dolnym Śląsku.

Leżące na Przedgórzu Sudeckim nad rzeką Bystrzycą miasto Świdnica, stolica księstwa świdnicko-jaworskiego było prężnym ośrodkiem kupieckim, zaś jego nazwa wywodzi się od krzewu świdwy, czyli rodzaju jadalnego derenia. Krzewy te miały rosnąć nad Bystrzycą, i to właśnie bliskość tej rzeki ściągnęła na ten teren - około 700 lat p.n.e. plemię Ślężąn. Tak powstała tu wioska rybacka. Dzięki rozwojowi rzemiosła i handlu w średniowieczu powstałe na jej podwalinach miasto stało się prężnym ośrodkiem - stolicą niezależnego księstwa. Rządzący nim książęta piastowscy zadbali o to, by Świdnica stała się jednym z najbardziej istotnych ośrodków miejskich na Śląsku.

Makieta Świdnicy w Muzeum Dawnego Kupiectwa Elżbieta Węgrzyn

Pod koniec XIII wieku w Świdnicy rozwijało się szkolnictwo, powstały łaźnie miejskie i praktyki medyków, miasto mogło bić swoją monetę - florena i było trzecim co do wielkości - po Wrocławiu i Legnicy miastem regionu. O tym, że okres ten był dla Świdnicy złotym wiekiem świadczy m.in. to, że w XIV wieku powstawały tu pierwsze brukowane drogi, a liczba ludności wzrosła, przez co miasto to stało się drugim po Wrocławiu najludniejszym obszarem zurbanizowanym w regionie.