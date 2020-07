Świdnica: napadł na lekarza z karetki pogotowia. Zaatakował kastetem z ostrzem. To cud, że nie doszło do tragedii

Przed ciosami napastnika lekarz zasłonił się terminalem służącym do kontaktu z Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Urządzenie zostało zniszczone.

- Dyżurny straży miejskiej, który otrzymał zgłoszenie od przypadkowego świadka, natychmiast skierował na miejsce radiowóz. Gdy strażnicy dojechali nad zalew szybko obezwładnili mężczyznę. Na szczęście nikt z załogi karetki nie doznał poważnych obrażeń, choć mogło dojść do prawdziwej tragedii - relacjonuje Edward Świątkowski, kierownik prewencji świdnickiej Straży Miejskiej

Strażnicy, którzy ujęli mężczyznę stwierdzili, że w czasie napaści posługiwał się on kastetem z wysuwanym ostrzem. Napastnik został zatrzymany, a za swój czyn odpowie przed Sądem Rejonowym w Świdnicy.