Świdnica: Dożynki gminne w innej oprawie niż zwykle

Wójt Gminy Świdnica Teresa Mazurek oraz współorganizatorzy gminnego Święta Plonów, mieszkańcy sołectw Wilków i Niegoszów zapraszają na uroczystą Mszę Świętą Dożynkową w niedzielę 30 sierpnia o godz. 12. Msza odbędzie się w kościele parafialnym pw. św. Mikołaja w Pszennie.

W tym roku dożynki gminne będą miały inną oprawę niż zwykle, z uwagi na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią koronawirusa. Gmina Świdnica ma szczególne powody do uroczystego dziękczynienia za plony ziemi. To największa gmina rolnicza w powiecie świdnickim. Współgospodarzem tegorocznego święta plonów będą mieszkańcy dwóch sołectw: Wilków i Niegoszów. To właśnie przedstawicielom z tych miejscowości przypadnie zaszczyt przygotowania jedynego w tym roku wieńca dożynkowego. Delegacje z pozostałych sołectw przyniosą pachnące bochny chleba, upieczone z mąki pochodzącej z ostatnich zbiorów.