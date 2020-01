Świdnica: bez prawa jazdy, badań technicznych, ale z marihuaną

Funkcjonariusze zatrzymali pojazd do kontroli. Kierujący - 32-letni mieszkaniec Piławy Górnej był trzeźwy. Ale po sprawdzeniu w policyjnych systemach okazało się, że 32-latek nie posiada uprawnień do kierowania, a samochód którym się poruszał nie ma aktualnych badań technicznych. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu.

W czasie kontroli 32-latek cały czas zachowywał się bardzo nerwowo, czym wzbudził podejrzenia policjantów, którzy postanowili sprawdzić powód jego niepokoju. Na pytanie funkcjonariuszy, czy mężczyzna posiada przy sobie jakiekolwiek rzeczy prawnie zabronione, mężczyzna dobrowolnie wydał policjantom zawiniątko z zawartością zielonego suszu, który poddano badaniom na testerze narkotykowym. Badanie potwierdziło, że zabezpieczona substancja to marihuana.

32-latek posiadał przy sobie kilka porcji tego narkotyku.

Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu. O jego dalszym losie zadecyduje sąd. Za posiadanie środków odurzających grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.