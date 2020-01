Stypendia kulturalne w Świdnicy dla muzyka, wokalistki i miłośniczki filmów

Warakomski w Świdnicy. Ruszyła sprzedaż biletów

Po występach w ramach 9. edycji The Voice of Poland, Daniel Warakomski powraca do Świdnicy a towarzyszyć mu będzie Kamil Sarnicki oraz gościnnie Diana Ciecierska i Michał Steciak. Koncert odbędzie się w Klubie Bolko 9 lutego o godz. 20. Bilety teraz kosztują 10 zł, a w dniu konce...