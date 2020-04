Strażacy ochotnicy pomagają w walce z koronawirusem (ZDJĘCIA)

– W naszej gminie prowadzimy wiele akcji w walce z epidemią koronawirusa. Najważniejszą z nich jest zabezpieczenie osób, które są najbardziej narażone na skutki wirusa. Są to seniorzy po 60 roku życia, dlatego podjęliśmy decyzję wspólnie z radnymi Rady Miejskiej, aby zakupić dla nich maski ochronne wielokrotnego użytku. Maski dostarczają mieszkańcom nasi strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych. Zadecydowaliśmy również o wsparciu pogotowia ze Świdnicy. Chociaż nie jest to nasza jednostka, jednak jest to instytucja, która na pierwszej linii służy wszystkim naszym mieszkańcom. Kierownictwo pogotowia w Świdnicy wystąpiło do nas o wsparcie i nasza gmina przekaże środki finansowe na ten cel. Pamiętaliśmy również o funkcjonariuszach policji, przekazując im maseczki ochronne. Dziękuję za wszelkie wsparcie strażakom, ale także różnym instytucjom, które włączyły się w pomoc służbom medycznym. Apeluję ponownie do mieszkańców, aby uszanować wszelkie decyzje wydane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosować się do wszelkich zakazów – mówi burmistrz Leszek Michalak.