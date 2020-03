STOP wypalaniu traw! Skutki pożarów są zatrważające [PREZENTACJA]

Jak co roku o tej porze wypalanie traw stanowi duży problem. Wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalenie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. Nie ma nic bardziej mylnego! Pożary traw niszczą faunę i florę, ziemia wyjaławia się, a do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt.

Należy pamiętać, że po zimie trawy są wysuszone i palą się bardzo szybko. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru może wynosić ponad 20 km/h, a często sile ognia pomaga wiatr. W przypadku dużej prędkości wiatru i gwałtownej zmiany kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Niejednokrotnie przez takie działanie ludzie tracą cały swój dobytek a niekiedy nawet życie.

Zgodnie z przepisami wypalanie traw jest zabronione, a za wykroczenia tego typu grożą m.in. następujące sankcje: