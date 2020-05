Śmietniska obok koszy na śmieci: opony, worki ze śmieciami, odpady budowlane...

Opony, części samochodowe, odpady po remontach domowych czy artykułach spożywczych to śmieci, które zamiast trafiać do odpowiednich pojemników lub Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego na terenie Żarowa, są zostawiane przez mieszkańców wokół pojemników do segregacji. Zresztą nie tylko Żarowa. To problem każdego miasta...