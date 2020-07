Siłą weszli do mieszkania, pobili i okradli 21-latka. Areszt dla sprawców brutalnego rozboju

- Policjanci zatrzymali wczoraj trzech mężczyzn (w wieku 20, 24 i 24 lata), którzy poprzez wyważenie kopnięciem drzwi mieszkania weszli do środka, pobili 21-latka i doprowadzili go do stanu bezbronności, a następnie ukradli portfel z dokumentami oraz kartami płatniczymi - relacjonuje sierż. szt. Magdalena Ząbek z KPP Świdnica.

Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu i już w sprawie usłyszeli zarzuty. Sąd zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy.