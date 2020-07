Siatkówka plażowa w Świdnicy. Turniej na rozpoczęcie wakacji za nami (GALERIA)

Katastrofa pod Strzegomiem. Spadł śmigłowiec. Dwie osoby nie żyją (AKTUALIZACJA, ZDJĘCIA, FILM)

We wtorek (30.06) przed godz. 20.30 na polach za Strzegomiem (na wysokości stacji paliw Shell) doszło do katastrofy samolotu. Na ziemię spadł prywatny ultralekki śmigłowiec. Zginęły 2 osoby. Jak się nieoficjalnie dowiedziliśmy to pan Bogdan ze Strzegomia - doświadczony pilot i wł...