Ścieżki spacerowe do 66 km od Świdnicy. Urokliwe trasy na weekend 17 - 18 grudnia

Trasy spacerowe ze Świdnicy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 3 trasy spacerowe w odległości do 66 km od Świdnicy, które wypróbowali inni spacerowicze. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w trasę, sprawdź prognozę pogody.

🌳 Trasa spacerowa: Paprsek na piechotkę

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 14,45 km

Czas trwania spaceru: 3 godz. i 57 min.

Przewyższenia: 305 m

Suma podejść: 337 m

Suma zejść: 343 m

Januszek_44 poleca trasę mieszkańcom Świdnicy

Najkrótsza piesza trasa z Bielic do górskiej chaty Paprsek. Cel wędrówki wielu Polaków, szczególnie w weekendy. Trasa z Bielic nie jest już ratrakowana, ale śniegu ciągle jeszcze sporo, szczególnie w górnych partiach. Szengeny oczywiście okupowane przez biegaczy. W chacie można się ogrzać, coś zjeść i wypić. Zrezygnowano z obsługi kelnerskiej, kilka minut w kolejce i już można się ogrzać gulaszową zupą :)

