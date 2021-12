Ścieżki rowerowe do 18 km od Świdnicy. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 18 - 19 grudnia?

Wycieczki rowerowe w okolicy Świdnicy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 18 km od Świdnicy, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 18 grudnia w Świdnicy ma być 4°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 19 grudnia w Świdnicy ma być 4°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 70%.

🚲 Trasa rowerowa: Tajemnicze Góry Sowie DOT113

Stopień trudności: 2

Dystans: 10,45 km

Czas trwania wyprawy: 43 min.

Przewyższenia: 230 m

Suma podjazdów: 343 m

Suma zjazdów: 343 m

Trasę rowerową mieszkańcom Świdnicy poleca Dolnoslaska_OT

Krótka charakterystyka

Trasa krótka i ,jak na standardy Strefy, łatwa. Łączy dwie krajobrazowe atrakcje w pobliżu miasta. Zaczynamy w Głuszycy i poruszamy się przeciwnie do wskazówek zegara.

Głuszyca - Skałka Cesarska