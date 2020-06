Sanepid ukarał mandatem dyrektorkę MDK-u za to, że rozdawała maseczki mieszkańcom. Doniósł na nią radny...

Katarzyna Woźniak razem z pracownicami MDK-u w kwietniu mocno zaangażowała się w pomoc potrzebującym mieszkańcom miasta. Kobiety uszyły i rozdały potrzebującym 400 maseczek. Akcja zorganizowana 24 kwietnia cieszyła się ogromnym powodzeniem. Po maseczki, których w sklepach wtedy nie było, albo były bardzo drogie przyszło wielu świebodziczan. Niestety, euforia nie trwała długo... Świebodzicki radny Sebastian Biały (były dyrektor biura poselskiego Ireneusza Zyski z Prawa i Sprawiedliwości) zgłosił sprawę na policję, gdyż według niego, nie zachowano odpowiedniego odstępu w kolejce po maseczki. Jako dowód załączył zdjęcie, na którym były owszem osoby stojące blisko siebie, ale były to osoby, które np. wspólnie zamieszkują. Nikt jednak szczegółowo tego nie analizował. Za to konsekwencją była decyzja Powiatowej Stacji Epidemiologiczno - Sanitarnej w Świdnicy, by Katarzynę Woźniak ukarać grzywną w wysokości 10.000 złotych (treść i uzasadnie decyzji Sanepidu niżej na skanie w galerii zdjęć).

- Zwracamy się do Was, my, przyjaciele Kasi, o wsparcie. Charytatywna akcja małego dolnośląskiego miasteczka przerodziła się w koszmar dla osoby, która ma ogromne serce i to serce, w czasach pandemii chciała dać "na dłoni" - piszą organizatorzy zbiórki.

Sprawą niezależnie zajmuje się również prokuratura, która sprawdza czy nie doszło do naruszenia administracyjnego w dobie epidemii oraz do narażenie życia i zdrowia ludzi.

Przypomnijmy, że dzięki akcji pani Katarzyny i jej zespołu pracownicy MDK-u uszyli w sumie ponad tysiąc maseczek ochronnych. Wszystkie bezpłatnie rozdali mieszkańcom.

Pani Katarzyna nie chce sprawy komentować. Pracownicy MDK-u mówią, że bardzo to przeżywa...

Nie mają też wątpliwości, że radny doniósł na dyrektorkę MDK-u z zemsty. Sebastian Biały był w 2019 roku zatrudniony MDK-u. W czasie swojej pracy został ukarany przez pracodawcę naganą, którą potem Sąd Rejonowy w Świdnicy uchylił m.in. z braku wystarczających dowodów.

Chodziło o tzw. sex aferę. Według jednej z pracownic MDK-u radny miał się dopuścić „niestosownej sytuacji”. Chodziło o roznegliżowana kobietę z którą pracownica nakryła go w miejscu pracy. Sebastian Biały wszystkiemu zaprzeczał.