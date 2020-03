Samochód stał pod lasem wiele tygodni. W końcu spłonął...

Kino Wolność, Dom Odzieżowy, kolejki do spożywczego... Świebodzice i Żarów na starych zdjęciach

Mamy dla Was zdjęcia Świebodzic i Żarowa z lat 70. i 80. Kto pamięta Kino Wolność, Dom Odzieżowy w Rynku w Świebodziach? Kto stał w kolejce w sklepie GS-u w Żarowie? Pierwsze zdjęcia to Świebodzice, 9 ostatnich zdjęć to zdjęcia Żarowa z lat 80.