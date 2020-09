Są z powiatu świdnickiego i zachwycili w talent show: Krzysiek w Masterchefie, Paulina w Mam Talent, Agata w Project Runway...

Świdnica. Trzy drogi do remontu. Miasto liczy na rządowe dofinansowanie

W sierpniu miasto złożyło do Urzędu Wojewódzkiego trzy wnioski na dofinansowanie prac związanych z remontem ulic: Polna Droga (na odcinku od ronda do wiaduktu), Inżynierska (od ul. Przemysłowej do ronda na ul. Kliczkowskiej) oraz Władysława Sikorskiego (od ul. gen. Mariana Langie...