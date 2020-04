Są maseczki dla świdniczan. Gdzie i jak je odebrać?

- Maseczek ubywa, a nam brakuje gumek i sznurków, które są niezbędne do ich wykonania. Jeśli ktoś z Państwa jest w stanie dostarczyć je nam, to bardzo prosimy o kontakt - dodaje Magdalena Okniańska, kierownik Referatu Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Świdnicy.

Szyją harcerze, szyją wolontariusze, ale maseczkę można także uszyć sobie samemu. Prostą instrukcję jak zrobić to samodzielnie znajdziemy m.in. na Facebooku „Świdnica rynek z tradycjami”. Każda osłona twarzy, nawet taka zrobiona z bawełnianej szmatki, prześcieradła, podkoszulki czy papierowego ręcznika w mniejszym lub większym stopniu zapobiega rozsiewaniu wirusów.

- W naszym kraju jeszcze nie ma nakazu noszenia maseczek. Dlatego dziś mogę jedynie prosić i apelować do mieszkańców, aby zgodnie z możliwościami stosowali środki ochrony takie jak maseczki na twarz. Dziękuję również wszystkim wolontariuszom, którzy je szyją, a także tym, którzy przekazują niezbędne materiały do ich wykonania – mówi prezydent, Beata Moskal-Słaniewska.