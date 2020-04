Rząd: Święte spędźcie w domach. Zrezygnujecie z podróży

- Nasza rekomendacja jest jednoznaczna: aby w te święta zrezygnować z podróży i zostać w domach. To poważny czas i poważne wyzwanie - powiedział w sobotę szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Również minister zdrowia Łukasz Szumowski zaapelował do Polaków, by zbliżającą się Wielkanoc spędzili w domach.

- Święta są przeżyciem religijnym i rodzinnym dla nas wszystkich. Ale intensywny kontakt przy świątecznym stole jest w okresie epidemii ogromnym zagrożeniem. Postarajmy się, żeby święta były symbolem życia a nie epidemii, która może nas zdziesiątkować jeśli nasilimy kontakty międzyludzkie - stwierdził Szumowski. - W przyszłym tygodniu zapadnie decyzja czy ograniczenia w przemieszczaniu się w Polsce będą obowiązywały również po świętach - zapowiedział minister.