Rząd ogłasza w Polsce zakaz wychodzenia z domów! Pod karą grzywny!

Co konkretnie oznacza ten zakaz? To zakaz wychodzenia z domu bez powodu (można chodzić do pracy i na zakupy). Nie będzie można także korzystać z bulwarów, parków, lasów i placów zabaw.

- Jeśli nie ograniczymy kontaktu do minimum, nie pomożemy uratować więcej żyć. W tym rozporządzenia będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza naprawdę pilnymi sytuacjami - mówił minister zdrowia.

Dzięki rozporządzeniu policja będzie miała skuteczne narzędzie by dyscyplinować tych, którzy w ostatnich dniach gromadzili się w parkach, czy na bulwarach. Teraz będą mogli zostać ukarani grzywną w wysokości nawet 5 tys. złotych.

Zarządzenie będzie równiez dotyczyć ograniczenie udziału w mszy do 5 osób nie licząc sprawujących liturgię.

- Mamy też prośbę do włodarzy miast, aby tak zorganizować transport publiczny, aby tylko co drugie miejsce było zajęte. Im dalej będziemy od siebie, tym będziemy bezpieczniejsi - mówi minister zdrowia.

Ograniczenia obowiązują do 11 kwietnia.