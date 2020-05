Ruszyła przebudowa ulicy 3 Maja w Strzegomiu (ZDJĘCIA)

Do końca października będą występować utrudnienia w komunikacji.

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu zakłada połówkowe zamykanie odcinków jezdni. Odcinki będą miały długość od 100 m do 200 m i będą obejmowały połowę szerokości jezdni, aby możliwy był lokalny ruch dla mieszkańców. Miedzy zamkniętymi odcinkami możliwe będzie mijanie się pojazdów - informuje Ewelina Kowalska, naczelnik Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Wsi w UM w Strzegomiu.

W pierwszej kolejności wykonawca przystąpił do zamknięcia południowej strony ulicy w celu likwidacji rowu i wykonania w jego miejscu odcinków kanalizacji deszczowej. Po wykonaniu podbudowy drogi i chodnika nad dawnym rowem, zostanie poprowadzony po niej ruch. Zostanie zamknięta północna połowa, aby przebudować ją wraz z nawierzchnią. Ostatnią fazą przebudowy będzie ułożenie nawierzchni południowej połowy jezdni i chodnika.

Prace rozpoczęły się od środkowego odcinka ulicy tj. od wiaduktu drogi krajowej nr 5 do posesji nr 8.