Rozpoczynają się prace w Parku Młodzieżowym. Nie usuną 304 drzew. A ile?

Jednocześnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu w parku. Audyt wykonał dr arch. krajobrazu Piotr Reda. Wskazano w nim do usunięcia mniej drzew aniżeli proponował w inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu jej wykonawca inż. Edmund Steckiewicz. Miasto w oparciu o powyższą inwentaryzację w ubiegłym roku złożyło wnioski o usunięcie 304 sztuk drzew ze względów bezpieczeństwa i sanitarnych. Biorąc pod uwagę 2462 sztuk drzew rosnących w parku (stan na czerwiec 2019 roku) planowane było usunięcie ich 12%. Wnioski zostały złożone do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 4 września 2019 roku. Natomiast dokumenty dotyczące umorzenia postępowań z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wysłano do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 16 marca 2020 roku. Również w miesiącu marcu do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków skierowano wnioski dotyczące umorzenia postępowań z Ustawy o ochronie przyrody. W związku z przedłużającą się procedurą oraz potrzebą weryfikacji ilości drzew miasto wycofało te wnioski i przygotowuje nowe dokumenty.