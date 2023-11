Rowerem do 18 km od Świdnicy. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 25 - 26 listopada?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w okolicy Świdnicy? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych tras. Są różne pod względem trudności czy długości, dlatego każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Wspólnie z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyprawę rowerową w odległości do 18 km od Świdnicy. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe niedaleko Świdnicy warto sprawdzić w weekend.

Ścieżki rowerowe ze Świdnicy

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 18 km od Świdnicy, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 listopada w Świdnicy ma być 1°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 35%. W niedzielę 26 listopada w Świdnicy ma być -1°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 41%. 🚲 Trasa rowerowa: Góry Sowie - Sobótka - Wrocław Stopień trudności: 2.0

Dystans: 97,94 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 361 m

Suma podjazdów: 110 m

Suma zjazdów: 470 m Trasę rowerową mieszkańcom Świdnicy poleca Wiesiek Drogę z Gór Sowich do Wrocławia można oczywiście pokonać na kilka sposobów. Aby nie jechać bardzo ruchliwą, a przez to niebezpieczną drogą Świdnica – Wrocław, proponuję jedną z tych możliwości. Z Walimia jedziemy początkowo malowniczą drogą przełomem Bystrzycy, w dół przez Jugowice, Zagórze Śl., Lubachów, dalej w Bystrzycy Górnej w lewo i przez Burkatów do Świdnicy. Teraz należy odnaleźć drogę wylotową na Jagodnik, dalej wokół Masywu Ślęży, przez Wiry, Sady i Strzeblów docieramy do Sobótki. Tu najciekawszymi atrakcjami turystycznie są: zamek w Sobótce Górce, kościół sanktuarium św. Anny Samotrzeciej / Matki Nowej Ewangelizacji i z pewnością najstarsza z nich tzw. „Mnich”, jedna z poceltyckich rzeźb ulokowanych wokół Masywu Ślęży. W dalszą drogę do Wrocławia kierujemy się najpierw na północ, przez Rogów Sobócki, następnie na wschód, przez Ręków i Pustków Żurawski ( z pałacem z II połowy XIX w.) Kontynuując naszą podróż, jedziemy przez Wierzbice do Królikowic. Tuż przed wsią, z lewej strony, w głębi odnajdujemy kolejny pałac. To XIX wieczna budowla, w miejsce XVII w. dworu. Następnie jedziemy przez Kobierzyce, Galowice z zabytkową powozownią i Komorowice z pałacem XVI – XIX w. I to już ostatnia miejscowość z atrakcjami turystycznymi na tej trasie. Wycieczka dość długa, ale na pewno bardziej urozmaicona niż nudna i niebezpieczna DK 35.

🚲 Trasa rowerowa: Zamek Grodno - J Bystrzyckie - J Daisy - Pałac w Mokrzeszowie - Pałac Wdów - Zamek Książ Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,68 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 312 m

Suma podjazdów: 1 039 m

Suma zjazdów: 1 022 m Januszek_44 poleca trasę rowerzystom ze Świdnicy Moją dzisiejszą trasę zaczynam w Zagórzu . Bez problemu znajduje tu pusty plac , który posłużył mi za parking , bliżej zamku też były wolne miejsca parkingowe , ale w sezonie pewnie zajęte . Ruszam w kierunku Jeziora Bystrzyckiego i zapory . Ruch tu na razie niewielki , chociaż rowerzystów sporo . Trochę się tu zmienia , przebudowie ulega wisząca kładka , kiedyś stanowiła sporą atrakcję . odremontowano zaporę .

Teraz ruszam w kierunku Mokrzeszowa , z daleka widać opuszczony pałac , kiedyś szpital zakonu kawalerów maltańskich, po wojnie siedziba Technikum Rolniczego a teraz opuszczony , straszy trochę swoim wyglądem . Spędzam tu chwilę i jadę dalej w kierunku pałacu wdów .Ruiny pałacu letniego Hochbergów, zbudowanego na planie prostokąta, w którym przebywały teściowe i matki książąt, przetrwały do dzisiejszych czasów. Niewiele tu można zobaczyć , więc jadę dalej do Książa . Tego miejsca nie trzeba nikomu przedstawiać . Chwila przerwy na ławce przy fontannie , z dala przelewających się tłumów .I jadę dalej w kierunku zagórza , po drodze podjeżdżam jeszcze pod Ptasią Kopę . Ten odcinek jest stromy a droga nie bardzo nadaje się na rower .Ale widoki są piękne i ta cisza . W Zagórzu krótka wizyta w zamku Grodno . Dużo się zmieniło , odremontowano częściowo pałac , przybyłą infrastruktura.

Trasa jest ciekawa , a nie wspomniałem jeszcze od Jeziorku Daisy i przepięknych widoków na trasie

🚲 Trasa rowerowa: ATRAKCJE WAŁBRZYSKICH OKOLIC Stopień trudności: 2.0

Dystans: 50,77 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 347 m

Suma podjazdów: 2 643 m

Suma zjazdów: 2 560 m Tofik32 poleca trasę rowerzystom ze Świdnicy Trasa przeważnie asfaltowa, lecz w miejscowościach gdzie ruch nie jest duży, piękne pejzarze, dużo przyrody, agroturystyka. Jest troszke podjazdów ale da się je pokonać - wysiłek włożony w podjazdy zrekompensują widoki. Podczas trasy można też liznąć troszke historii tej pradawnej ZAMEK GRODNO mieszczący się na wzgórzu u jego podnórza rozciągfa się Jezioro Bystrzyckie, w miejscowości Jugowice - WŁODARZ największy kompleks podziemi RIESE - miejsce przymusowych robót w okresie 1943 - 1945, oraz w miejscowości Walim - Sztolnie Walimskie także piękny obiekt podziemi - w obu tych miejscach można zobaczyć pięknie zachowane działa przeciwlotnicze, opancerzone pojazdy itp przedmioty związane z okresem II wojny światowej. Trasa fajna i godna polecenia :)

Jaka będzie pogoda? Prognoza pogody na weekend dla Świdnicy

🚲 Trasa rowerowa: Tajemnicze okolice Gór Sowich DOT114 Stopień trudności: 2.0

Dystans: 29,36 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 60 min.

Przewyższenia: 352 m

Suma podjazdów: 920 m

Suma zjazdów: 920 m Dolnoslaska_OT poleca trasę mieszkańcom Świdnicy Krótka charakterystyka Trasa bardzo efektowna, umiarkowanie trudna. Taka rowerowa "huśtawka". Dużo zmienności, a do tego atrakcje turystyczne i krajobrazowe po drodze. Zaczynamy w Głuszycy i poruszamy się przeciwnie do wskazówek zegara.

Głuszyca - Rzeczka (strona południowa)

Za miastem w lesie czeka nas dłuższa jazda po utwardzonej kamieniami drodze (do wytrzymania). Można, a nawet warto, zaplanować zwiedzanie kompleksu podziemi w Osówce (ale trzeba zabrać ze sobą zapięcia). Przed Rzeczką Górną trochę asfaltu.

Rzeczka Górna - Walim - Rzeczka Górna Czyli pętla wokół Rzeczki. Tutaj mamy falowanie; zjazdy i podjazdy. Na początku widokowe łąki, odcinek zjazdu przez Rzeczkę i leśny podjazd do wiaty przed Małą Sową. Od tego momentu jest już rewelacyjnie - ostry zjazd, później zapomniane ścieżynki i odzyskiwanie wysokości (oj stromo) do Rzeczki Górnej. Rzeczka - Głuszyca Wyjątkowy, epicki, kawałek poprowadzony ścieżynkami i drogami po zlikwidowanej linii kolejowej. Po drodze bunkry i obiekty Osówki a później Sobonia. Można tu spędzić dowolnie dużo czasu na eksploracjach terenowych (jak ktoś lubi). Gdy nam się to znudzi to przed Głuszycą natkniemy się na kaskadę pięciu przepływowych stawów z efektownymi przelewami (które w zimie stają się lodospadami).

🚲 Trasa rowerowa: Żarów - Ujów - Kąty Wrocławskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 37,03 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 110 m

Suma podjazdów: 2 320 m

Suma zjazdów: 2 393 m Rowerzystom ze Świdnicy trasę poleca Wielogorski Lokalnymi drogami z Żarowa przez wioski do Kątów Wrocławskich.

Pora na serwis roweru? Lista serwisów rowerowych w Świdnicy

Jak dbać o rower?

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe - co warto mieć?

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.

