Rodzina adoptowała psa z fundacji, po czym omal nie doprowadziła do śmierci! (DRASTYCZNE ZDJĘCIA)

- Psiak jest już pod naszą opieką. Przed nim bardzo długie i kosztowne leczenie - czytamy na stronie DIOZ-u.

Psa adoptowała z fundacji rodzina z Pieszyc i to ją obrońcy zwierząt obarczają winą za stan zwierzęcia.

- Udało nam się ustalić oprawców, którzy mają sobie niewiele do zarzucenia. Przyznali jedynie, że zwierzę było rzeczywiście zaniedbane, jednak to „tylko” choroba skóry. Na przedstawionych zdjęciach widać, jak pies wyglądał w chwili adopcji z fundacji - podkreślają inspektorzy DIOZ-u.

O tym jak można pomóc psu przeczytasz na stronie inspektoratu:

