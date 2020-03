Remont potoku Młynówka w Świdnicy. Za 85 tys. złotych

Potok Młynówka doprowadza wodę z rzeki Bystrzycy do zespołu basenów przy ul. Śląskiej oraz do zbiornika Witoszówka w Parku Centralnym. W ubiegłym roku ze względu na suszę, w okresie letnim zbiornik nie był zasilany z naturalnego dopływu, czyli z potoku, co powodowało systematyczne obniżanie poziomu wody, a w konsekwencji także czasowe wyłączenia fontann w parku.

- Remont ten był konieczny, gdyż przepływ wody w Młynówce był ograniczony ze względu na przewężenia rurociągu na trzech skanalizowanych odcinkach, a także z powodu korzeni drzew wrastających w rurociąg w dwóch miejscach – mówi Maciej Gleba, dyrektor Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej.

Prace polegające na usunięciu korzeni drzew z rurociągu oraz oczyszczenie i odmulenie 295 metrowego odcinka otwartego od ujścia zbiornika do Fleszy Nowomłyńskiej wykonało Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.