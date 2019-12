Pudła pełne lewego tytoniu i papierosów. Policja przechwyciła towar wart 650 tysięcy!

Funkcjonariusze komisariatu policji w Świebodzicach wraz z funkcjonariuszami Służby Celno-Skarbowej prowadząc działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości akcyzowej, w ramach realizacji informacji operacyjnej, „odwiedzili” jeną z posesji na terenie Świebodzic, gdzie przechowywany miał być tytoń bez polskich znaków akcyzy.

Tam w jednym z pomieszczeń gospodarczych funkcjonariusze „przy pracy” zastali 2 mężczyzn w wieku 31 oraz 36 lat. W wyniku sprawdzenia mieszkania oraz pomieszczeń gospodarczych na terenie posesji ujawniono ponad 1300 kg tytoniu oraz ponad 44 kg krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy skarbowej, ponadto funkcjonariusze zabezpieczyli w w/w miejscu czynną maszynę do krojenia tytoniu oraz wagę elektroniczną. Śledczy ustalili, że uszczuplenie Skarbu Państwa z tytułu nieopłaconego podatku akcyzowego w tym przypadku oszacować można na kwotę blisko 650 tys. zł.

Zabezpieczony tytoń, maszyna do krojenia tytoniu, a także waga przekazane zostały funkcjonariuszom Urzędu Celno -Skarbowego, którzy prowadzić będą teraz dalsze postępowanie w tej sprawie.

Za popełnione przestępstwo, zgodnie z przepisami kodeksu karno -skarbowego, grozi kara grzywny oraz pozbawienia wolności do lat trzech, a także przepadek zabezpieczonego mienia.

Ponadto po sprawdzeniu w policyjnych bazach danych okazało się że 31-latek jest osobą poszukiwaną celem odbycia kary pozbawienia wolności i „z miejsca pracy” przewieziony został do Aresztu Śledczego gdzie spędzi najbliższe miesiące.