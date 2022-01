Przegląd tygodnia z 9.01.2022 w Świdnicy. Najważniejsze wydarzenia od 2.01 do 8.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Świdnica, 9.01.2022. 2.01 - 8.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Antoni Gucwiński był legendarnym dyrektorem wrocławskiego zoo i twórcą kultowego programu TV "Z kamerą wśród zwierząt". Odkrywał przed milionami Polaków niezwykły świat przyrody.

Polska to kraj absurdów. Nie uwierzycie, że to się wydarzyło u nas. Uśmiechnij się. Zobaczcie zdjęcia internautów, którzy spotkali się z przedziwnymi zdarzeniami. Naprawdę warto. Jeśli to cię nie rozweseli, to znaczy, że masz naprawdę słaby dzień... To jest komiczne!

Żora Korolyov, utytułowany tancerz i choreograf znany widzom z programu "Taniec z gwiazdami" zmarł przed świętami w wieku zaledwie 34 lat. Osierocił córkę z pierwszego małżeństwa. W pierwszym tygodniu stycznia odbył się pogrzeb utalentowanego choreografa.