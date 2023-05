Przegląd tygodnia z 14.05.2023 w Świdnicy. Najważniejsze wydarzenia od 7.05 do 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świdnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.05 a 13.05.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tragiczny finał pościgu policyjnego w Świdnicy. Motocyklista zginął na miejscu [NAGRANIE]”?

Przegląd tygodnia: Świdnica, 14.05.2023. 7.05 - 13.05.2023: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Tragiczny finał pościgu policyjnego w Świdnicy. Motocyklista zginął na miejscu [NAGRANIE] W piątek (12 maja) na Dolnym Śląsku doszło do śmiertelnego wypadku. Zginął motocyklista z Jawora, który uciekał przed policją. Pościg rozpoczął się w Wałbrzychu, a tragicznie skończył w Świdnicy. Sprawę wyjaśnia prokuratura. 📢 Zabójstwo w Jedlinie-Zdroju: 51-letniej kobiecie grozi dożywocie, wcześniej odbywała wyrok pozbawienia wolności Dziś prokurator Prokuratury Rejonowej w Wałbrzychu przedstawił kobiecie zarzut zabójstwa. Znamy kilka nowych szczegółów sprawy ujawnianych przez prokuraturę. 51-latka złożyła wyjaśnienia. 📢 Poszukiwani listem gończym mieszkańcy Świdnicy. Sporo mają na sumieniu. Rozpoznajecie ich? Tych ludzi możecie spotykać codziennie, lub też natknęliście się na nich ostatnio raz przypadkowo. Powinniście się o nich czegoś dowiedzieć. Otóż, pochodzą ze Świdnicy i poszukują ich organy ścigania. Za co? Służby udostępniają ich wizerunki wraz z kwalifikacją ich czynów. Zobaczcie.

Tygodniowa prasówka 14.05.2023: 7.05-13.05.2023 Świdnica: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najdroższe kryształy z PRL kosztują fortunę! Dolnoślązacy sprzedają prawdziwe perełki. Zobacz zdjęcia Niepowtarzalny materiał, szlif, zdobienia i kolor. Dekady temu każda gospodyni chciała mieć taki wazon, paterę lub karafkę. Po latach wygnania na strychy kryształy z PRL-u ponownie trafiają na rynek, a ich ceny szybują w górę. Zobaczcie najdroższe kryształy z minionej epoki, które sprzedają obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Może łaskawym okiem spojrzycie na swoje domowe skarby.

📢 Galeria Victoria: Food trucki do 14 maja i Święto kolorów! Jak bawiliście się na nim wcześniej w Wałbrzychu? ZDJĘCIA Na takie imprezy jak Święto Food Trucków i Święto Kolorów i Dmuchańców mieszkańcy regionu wałbrzyskiego czekają każdego roku, bo kojarzą się z latem i wolnym czasem spędzonym z przyjaciółmi. Od 11 maja trwa przy Galerii Victoria Święto Food Trucków i potrwa do 14 maja. Tego też dnia na wielbicieli proszków Holi czeka Święto Kolorów. Takiej nie było dotąd nigdy w tej części miasta! Zobaczcie zdjęcia z wcześniejszych wałbrzyskich Świąt Kolorów, a także zdjęcia z obecnego Święta Food Trucków. 📢 Kiedyś to Wałbrzych był zielony! Centrum miasta w latach 20' i 30' XX wieku tonęło w zieleni - zobacz zdjęcia Wałbrzych znany jest ze swojej zieleni miejskiej, należy do ścisłej czołówki miast powiatowych z największą powierzchnią terenów zielonych. Jednak podczas przeglądania starych widokówek i zdjęć można dostrzec, że kiedyś w ścisłym centrum dzielnic dzisiejszego Wałbrzycha i przy ich głównych arteriach pyszniło się więcej drzew i krzewów niż dziś. Dziś przyglądamy się okresowi międzywojennemu - wówczas wiele się zmienia. Zobaczcie sami - oto zdjęcia z tego okresu!

📢 Brudna kampania w Szczawnie-Zdroju. Wyborczą w kandydata Do wyborów parlamentarnych niespełna pół roku. Okres poprzedzający głosowanie zwykle jest gorący i przynosi wiele nieoczekiwanych zdarzeń. Przedsmak tego co może się dziać w czasie kampanii poczuli właśnie mieszkańcy Szczawna-Zdroju. W niedzielę odbędą się tam wybory uzupełniające do rady gminy. Przeciwnicy jednego z kandydatów posuwają się do chwytów poniżej pasa. Niszczą materiały wyborcze i publikują oczerniające przeciwnika treści.

📢 Jeszcze w czerwcu otwarcie Zalewu w Radkowie po remoncie. Będą duże zmiany! ZDJĘCIA, FILM Dobiega końca remont Zalewu w Radkowie. Jak obiecuje burmistrz gminy, Jan Bednarczyk jeszcze w czerwcu Zalew Radkowski powinien zostać otwarty. Będą nowe atrakcje, m.in. dwa oddzielne kąpieliska i potężna zjeżdżalnia wodna. Inwestycja pochłonie 5 mln zł, jest dofinansowana ze środków rządowych z Polskiego Ładu.

📢 Jest już fundament! Trwa budowa wieży widokowej przy Harcówce w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu. ZDJĘCIA i WIZUALIZACJE W marcu rozpoczęto budowę nowej wieży widokowej przy Harcówce w Parku Sobieskiego w Wałbrzychu. Na początku maja widać już spory progres. Sprawdziliśmy jak zmienił się plac budowy i co wykonawcy udało się w ostatnich tygodniach wykonać. Zobaczcie zdjęcia i wizualizacje budowanej wieży. 📢 Zwłoki mężczyzny w Jedlinie-Zdroju pod Wałbrzychem. Wszczęto śledztwo w sprawie zabójstwa Rozkładające się zwłoki 54-letniego mężczyzny, mieszkańca Jedliny-Zdroju ujawniły służby dziś (11 maja 2023) w nocy w mieszkaniu w Jedlinie-Zdroju, w powiecie wałbrzyskim. Wszczęto śledztwo o zabójstwo. 📢 Dni Otwarte w Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej. Pokażą maszyny i wizualizacje Rodzinnego Parku Rekreacji z basenami i skoczniami To miałby być najbardziej nowoczesny Rodzinny Park Rekreacji na Dolnym Śląsku na miarę Europy. Wizualizacje i szczegóły dotyczące inwestycji będzie można zobaczyć na Dniach Otwartych w Kopalni Melafiru w Rybnicy Leśnej w gminie Mieroszów. Atrakcji będzie mnóstwo dla dzieci i dorosłych. Zaplanowano m.in. festyn i pokazy ogromnych maszyn.

📢 Dolny Śląsk: Bestialsko powiesił psa na lince. Zwierzę było skazane na śmierć Sadysta w Kłodzku powiesił na lince psa i przywiązał do barierki przy moście, gdzie zostawił zwierzę na pewną śmierć. Czworonóg zwisając tracił przytomność. Na szczęście uratowali go kłodzcy policjanci, którzy w sam raz wracali z interwencji. Sprawcy może grozić do 5 lat więzienia.

📢 Wypadek nieopodal zalewu w Starych Bogaczowicach. Mężczyzna poważnie zraniony podczas prac leśnych Do poważnego zranienia doszło 9 maja podczas prac leśnych prowadzonych w okolicy zalewu w Starych Bogaczowicach w powiecie wałbrzyskim. Ranny został 41-letni pracownik. 📢 Dni Wałbrzycha 2023 - program, Dni Świdnicy - jakie gwiazdy? Przełom maja i czerwca to w Wałbrzychu i Świdnicy czas największych miejskich imprez. Jest już znany program Dni Wałbrzycha, a także gwiazdy Dni Świdnicy. Oj będzie się działo w ostatni weekend maja w Wałbrzychu i pierwszy weekend czerwca w Świdnicy!

📢 Śmiertelny wypadek na dolnośląskich drogach. W Czadrowie pod Kamienną Górą samochód uderzył w drzewo AKTUALIZACJA Do wypadku doszło we wtorek (9 maja) około godz. 22, na drodze pomiędzy Kamienną Górę z Krzeszowem, a dokładnie na wysokości miejscowości Czadrów. Samochód osobowy, którą podróżowały trzy osób wypadł z drogi i rozbił się o drzewo. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. 📢 Para z Dolnego Śląska oskarżona o gwałty dzieci i produkcję pornografii - czekamy na wyrok 9 maja 2023 w południe Sąd Okręgowy ze Świdnicy zebrał się, by ogłosić wyrok we wstrząsającej sprawie dotyczącej zbrodni pary z Kłodzka, którą oskarżono o wykorzystywanie seksualnie trojga dzieci, a także tworzenie i rozpowszechnianie treści o charakterze pedofilskim i zoofilskim z ich udziałem. Na sentencję wyroku nadal poczekamy.

📢 Drabiny aluminiowe – poznaj nowoczesne rozwiązania Nowoczesne drabiny aluminiowe to modele o dużej funkcjonalności, umożliwiające bezpieczną pracę nawet na dużej wysokości roboczej. Przed dokonaniem zakupu warto poznać lepiej wszystkie dostępne możliwości, by nowa drabina spełniła wszystkie Twoje oczekiwania. Czym charakteryzują się nowoczesne drabiny aluminiowe i na co zwrócić uwagę podczas zakupu?

📢 Miss Województwa Dolnośląskiego i Miss Nastolatek 2023 wybrane! Zdjęcia z uroczystej gali we Wrocławiu Najpiękniejsze Dolnoślązaczki poznaliśmy w sobotę wieczorem (6 maja), podczas finałowej gali we Wrocławiu. Zobaczcie, jak kandydatki do tytułu Miss Nastolatek i Miss Województwa Dolnośląskiego 2023 prezentowały się w strojach kąpielowych, wieczorowych sukniach i ubraniach sportowych. Nasz fotoreporter towarzyszył też finalistkom podczas przygotowań w garderobie. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć! 📢 Zobaczcie przedwojenne zdjęcia zapory wodnej na Jeziorze Bystrzyckim! Ogromna, kamienna zapora wodna jest jedną z atrakcji turystycznych Jeziora Bystrzyckiego.Zobaczcie zdjęcia z pierwszych lat jej istnienia.

ZOBACZ KONIECZNIE Żyj i szanuj życie - 10 zasad bezpieczeństwa na drodze

iPolitycznie - dpowiedzialność urzędnicza wobec sprawy Kamila