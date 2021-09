Przegląd tygodnia w Świdnicy, najważniejsze wydarzenia od 5.09 do 11.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Na Dolnym Śląsku mamy wysyp grzybów. Zobaczcie, gdzie się wybrać na grzyby. Przygotowaliśmy dla Was listę miejscówek. Kliknij w pierwsze zdjęcie i kieruj się strzałkami, by przeglądać dalej.

Leśny bar samoobsługowy w Sudetach to miejsce absolutnie wyjątkowe. Jego działalność opiera się na wzajemnym zaufaniu, miłości do gór i serdeczności dla turystów. Ukryte na szlaku miejsce wita zmęczonych turystów zimnymi napojami chłodzącymi się w strumyku! Obok pachną wędzone żeberka, są drewniane ławy, musztarda, keczup. Nie ma tylko barmana...

6 i 8 września do Bożkowa w gminie Nowa Ruda przyjechał gwiazdor Hollywood David Hasselhoff. Aktor znany z takich seriali jak "Słoneczny patrol" i "Nieustraszony" jest w trakcie zdjęć do niemieckiego serialu „Ze Network”, gdzie zagra główną rolę. Zobaczcie zdjęcia z planu.

Blisko pół tony śmieci posprzątali w Zagórzu Śląskim pracownicy – wolontariusze Leroy Merlin w Świdnicy w ramach 28 Akcji Sprzątanie świata – Polska. Wśród nich było też sporo niebezpiecznych odpadów. To nie pierwsza taka akcja w tym miejscu. Liczą się każde ręce do pracy.

To był baaaardzo gorący i roztańczony weekend w klubie Jamaica w Pasażu Niepolda przy ul. Ruskiej we Wrocławiu. Zobaczcie fotki!

Jaka pogoda we wrześniu 2021? Jeśli nurtuje Was, czy jeszcze wrócą ciepłe dni, zajrzyjcie do naszej galerii. Ostatnio jest chłodniej, niż w wakacje, choć weekend mieliśmy na Dolnym Śląsku całkiem ładny. Przez większość tygodnia pogoda będzie podobna: ciepłe dni i chłodne noce. Niestety, będą też deszcze, burze, a nawet przymrozki. Sprawdźcie, co mówi prognoza pogody IMGW na 6-12 września 2021.

"Projekt 28 szczytów" wystartował pełną parą! Czterech wąsatych śmiałków postanowiło sprawdzić się w bojowych warunkach i w tydzień chcą zdobyć Koronę Gór Polskich. Chcą rozpropagować międzynarodowy ruch Movember i zachęcać mężczyzn do badania. Sprawdźcie szczegóły.