Przegląd tygodnia w Świdnicy, najważniejsze wydarzenia od 31.05 do 6.06.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

W kwaśnych jeziorach po kopalni Babina w geoparku Łuk Mużakowa (woj. lubuskie) nie ma ryb, ani innych zwierząt wodnych - stąd porównanie do Morza Martwego. Wytworzył się za to swoisty ekosystem z martwymi i żywymi roślinami. Pod wodą są łąki, lasy, a także pozostałości kopalnianych sprzętów, które w nowej scenerii wyglądają pięknie i tajemniczo. Te cuda sfotografował i sfilmował żarsko-żagański płetwonurek Krzysztof Jersak, w ramach projektu Afryka.

Po ulewnym deszczu, który w piątek popołudniu padał w powiecie świdnickim strażacy byli wzywani do pomocy przy usuwaniu wody z zalanych posesji i piwnic.

Poważny wypadek na drodze Wrocław-Świdnica. Przed godziną 16 między miejscowościami Gniechowice i Małuszów samochód osobowy wpadł do rowu. Jedna osoba jest ranna.

Ścieżka Hochbergów to wyjątkowo malownicza ściezka przyrodnicza w Świebodziach. Oznakowana i wiodąca przez piękne zakątki Parku Książańskiego, m.in. przez stary Książ czy obok cisa Bolko.

Najpierw zadbają o potrzebujących, potem chcą rozwiązać problem dłużników. Trwa budowa mieszkań komunalnych w gminie Strzegom. To 1- i 2-osobowe M o podwyższonym standardzie (powierzchnia 26 m kw., hol, aneks kuchenny, łazienka, ogrzewanie elektryczne). Każde mieszkanie będzie miało swoje osobne wejście. Oferta ta jest skierowana do ludzi samotnych, opuszczających dom dziecka, dla mieszkańców, którzy znajdują się na listach mieszkaniowych, gdzie największe zapotrzebowanie to 1- lub 2-osobowe mieszkania