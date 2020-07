Przegląd tygodnia w Świdnicy, najważniejsze wydarzenia od 28.06 do 4.07.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami ze Świdnicy, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.06 a 4.07.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Andrzej Duda w Wałbrzychu. Tłumy zwolenników i przeciwników na placu Magistrackim (ZDJĘCIA i FILM)”?

Przegląd tygodnia Świdnica od 28.06 do 4.07.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Andrzej Duda w Wałbrzychu. Tłumy zwolenników i przeciwników na placu Magistrackim (ZDJĘCIA i FILM) Od wczoraj w Wałbrzychu przebywał Prezydent Andrzej Duda. Dziś o godzinie 10. na placu Magistrackim spotkał się ze swoimi zwolennikami. Nie zabrakło też przeciwników politycznych, którzy manifestowali swoje niezadowolenie z dotychczasowych rządów prezydenta. 📢 CENY nad morzem 2020. RAPORT. Jakie ceny nad morzem, ile kosztuje ryba smażona, ile obiad, ile zapłacimy za jedzenie nad morzem 4.07 Jakie są ceny nad morzem? Ceny nad polskim morzem do niskich nigdy nie należały. W tym roku wszyscy, którzy zdecydowali się na wyjazd nad Bałtyk, obawiają się, że z powodu epidemii i związanych z nią problemów będą jeszcze wyższe. Zobacz nasz RAPORT!

📢 Jeziora wokół Dolnego Śląska idealne na wakacyjny wyjazd. Tam można się śmiało kąpać! Wypad nad jezioro w czasie wakacji to idealny sposób na spędzenie wolnego czasu. Na Dolnym Śląsku jest kilka jezior, w których funkcjonują kąpieliska zgłoszone do Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Nieco więcej jest ich w Lubuskim i Opolskim - na tyle blisko, byśmy mogli wybrać się także tam. Zobaczcie nad jakie jeziora warto się wybrać. W zestawieniu znalazły się tylko jeziora z kąpieliskami oficjalnie zgłoszonymi i opisanymi na stronach GIS. 📢 Musztarda wyborcza Andrzeja Dudy ostra jak cień mgły MEMY. Andrzej Duda mówi o niskich podatkach. Co na to internet? Musztarda wyborcza Andrzeja Dudy - takie komentarze pojawiają się w sieci po wizycie prezydenta w Wielkopolsce. W czasie spotkania z wyborcami w Złotowie Duda mówił o niższym podatku VAT na artykuły dla niemowląt, czy środki higieniczne. Nowa matryca VAT to również tańsze ciasta, pieczywo i musztarda. "To my obniżamy podatki" - mówił Duda. Co na to internauci? Zobacz memy, które opanowały internet.

📢 Kontrole w autobusach MPK. Policjanci sprawdzali czy pasażerowie mają maseczki Świdniccy policjanci podjęli kolejne działania prewencyjne realizowane na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Świdnicy i we współpracy z MKP przypominali napotkanym w komunikacji zbiorowej pasażerom m.in. o obowiązku noszenia maseczek, jako jednym z istotnych aspektów w walce z pandemią koronawirusa. 📢 Baseny w Jaworze są niemal gotowe. Zobaczcie jakie czekają atrakcje [ZDJĘCIA] Baseny w Jaworze już kuszą mieszkańców, choć na otwarcie musimy jeszcze nieco poczekać. Koszt inwestycji to ponad 22 miliony złotych. Znajdziemy tu zjeżdżalnie, tory wodne 16 i 25-metrowe, skocznie i przede wszystkim olbrzymią taflę wody. Zagospodarowano całe otoczenie. Baseny zostaną otwarte tego lata. Obiekt powstaje na miejscu starych basenów, w parku miejskim.

📢 TOP 20. Pola kempingowe i namiotowe na Dolnym Śląsku (ADRESY) Wakacje pod namiotem? W przyczepie kempingowej? W kamperze? W tym roku taka forma wypoczynku jest bardzo popularna. Zebraliśmy dla was najlepsze pola kempingowe i namiotowe na Dolnym Śląsku (ranking internautów wg Google). Adresy w podpisach pod zdjęciami w naszej galerii.

📢 Trzy konie na szczycie Śnieżki! Uciekły z hodowli i poszły w góry...[ZDJĘCIA] Trzy konie na szczycie Śnieżki to widok na tyle niecodzienny, że koń by się uśmiał... Do śmiechu nie było jednak właścicielowi pięknych czworonogów, które uciekły z hodowli, a których przez wiele godzin szukał. 📢 Wysoczański wiceburmistrzem Świebodzic! Będzie zajmował się m.in. gospodarka mieszkaniową W ratuszu w Świebodzicach odbyło sie dziś spotkanie z nowym wiceburmistrzem miasta. Wakat na tym stanowisku był od ponad pół roku, kiedy z funkcji odwołany został Mariusz Szafraniec. 📢 Wypadek w Wałbrzychu. Szerszeń wleciał do auta, kobieta wpadła w panikę! Do groźnego wypadku doszło w Wałbrzychu przy ulicy Strzegomskiej. Kobieta kierująca toyotą yaris straciła panowanie nad kierownicą, kiedy do auta wleciał potężny szerszeń.

📢 Uwaga. Idą potężne burze na Dolny Śląsk. Zagrożony Wałbrzych, Świdnica, Jelenia Góra, Kłodzko... i reszta regionu Uwaga na groźne burze z gradem. Biuro Prognoz Meteorologicznych we Wrocławiu wydało dziś rano ostrzeżenie. 📢 W sierpniu na trasę Wrocław - Sobótka - Świdnica wrócą pociągi! W najbliższym czasie na linii kolejowej nr 285 Wrocław Główny – Jedlina Zdrój, na odcinku Sobótka Zachodnia – Świdnica Przedmieście, wznowiony zostanie ruch pociągów. Na razie towarowych, które przewożą kruszywo z kopalni.

📢 Nie uwierzysz. Oni pochodzą z naszych stron. Najlepsi aktorzy dorastali obok nas na Dolnym Śląsku! [ZDJĘCIA] Oto aktorzy znani z kinowych hitów i telewizyjnych seriali, którzy urodzili się na Dolnym Śląsku. Zobaczcie, kogo mogliście mijać na ulicach Świdnicy, Wałbrzycha, Legnicy, Wrocławia, Jeleniej Góry czy Głogowa, a także innych, mniejszych miejscowości. Oto oni gwiazdy złotego i srebrnego ekranu z naszych stron.

📢 Świdnicki TBS będzie budował mieszkania w Strzegomiu Prezydent Świdnicy Beata Moskal-Słaniewska i burmistrz Strzegomia Zbigniew Suchyta podpisali list intencyjny wyrażający wolę współpracy w zakresie wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Strzegom w ramach Świdnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 📢 #Jedzieszmyśl. Bliscy i przyjaciele dziewczynek, które zginęły, spotkali się pod legnickim sądem [ZDJĘCIA] #Jedzieszmyśl to akcja zapoczątkowana przez siostrę jednej z dziewczynek, które w październiku ubiegłego roku tragicznie zginęły w wypadku na ul. Jaworzyńskiej w Legnicy. W środę odbyła się pierwsza rozprawa w której oskarżony jest 19-letni kierowca. 📢 Płonie ciężarówka przy wjeździe na autostradę A4. Wprowadzono objazdy Na drodze krajowej nr 5 między miejscowościami Osiek i Jaroszów za zjazdem z A4 na węźle Kostomłoty doszło do pożaru naczepy tira. Nikt nie został ranny, na miejscu działają służby. Jeden pas drogi jest zablokowany, wprowadzono ruch wahadłowy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaleca objazd drogami lokalnymi. Można to zrobić jadąc przez miejscowości Gościsław i Mieczków. Utrudnienie potrwa mniej więcej do godziny 13. Tworzą się w tym miejscu spore korki.

📢 Siatkówka plażowa w Świdnicy. Turniej na rozpoczęcie wakacji za nami (GALERIA) Pierwszy turniej w Świdnicy na otwarcie sezonu siatkówki plażowej od lat cieszył się dużym powodzeniem. Jednakże frekwencja tym razem przeszła wszelkie oczekiwania organizatora imprezy. 36 par męskich i 27 drużyn kobiet to przeszło dwa razy więcej zgłoszonych ekip niż bywało to w najlepszych sezonach. 📢 Kompletnie pijana matka zajmowała się 7-miesięcznymi niemowlakami. 42-latka miała 2 promile! Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kłodzku wczoraj około godz. 14, zostali wezwani na interwencje do jednego z mieszkań na terenie powiatu kłodzkiego. Na miejscu funkcjonariusze zastali dwoje śpiących niemowląt i matkę, która sama opiekowała się nimi.

