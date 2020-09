Przegląd sierpnia 2020 w Świdnicy, najważniejsze wydarzenia miesiąca

Są znani w całej Polsce. To aktorzy, sportowcy czy gwiazdy radia. Co ich łączy? Wszyscy urodzili się w Świdnicy. Zobacz znane osoby z tego miasta, które robią wielką karierę.

Jak obecnie wygląda Świdnica, widzi każdy. A wiesz, jak nasze miasto wyglądało kilkadziesiąt lat temu? Zapraszamy w historyczną i czasem sentymentalną podróż w czasie. Na starych zdjęciach zobaczysz Świdnicę, a także jej okolice, czyli m.in. Żarów czy Mrowiny.

Jedno jest pewne. Pizza to jedno z ulubionych dań świdniczan (i nie tylko), biorąc pod uwagę liczbę lokali w naszym mieście serwujących to danie. Wszystkie mają się świetnie. Sprawdzamy, gdzie karmią najlepiej. Wzięliśmy pod uwagę opinie klientów, wystawione w Google (minimum kilkadziesiąt opinii i więcej niż 4 gwiazdki na 5 możliwych do zdobycia). Prezentujemy od najmniejszej liczby punktów do największej. Zobaczcie!