Przegląd prasy ze Świdnicy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 31.05.2023

Od kilku dni, na ławce przy legnickim deptaku siedzi młody bezdomny mężczyzna. Jego losem zainteresował się mieszkający naprzeciwko Bolesław Bednarz- Woyda. Opublikował na swoim profilu społecznościowym apel do legniczan i służb o pomoc dla nieznajomego. Sam próbował mu pomóc lecz chłopak konsekwentnie odmawia przyjęcia jakiejkolwiek pomocy.

Łowcy pedofili z Fundacji Dzieciak w Sieci zatrzymali 57-letniego Dariusza z Wałbrzycha. Mężczyzna został przekazany policji. Łowcy udowadniają, że mężczyzna proponował 13-latce inne czynności seksualne, prosił ją o wysłanie używanej bielizny i o to, by zrobiła zdjęcia miejsc intymnych...

Prasówka 31.05 Świdnica: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Troje uczniów trafiło do szpitala po wypadku autokaru na autostradzie A4. Pojazd przewoził 36 dzieci z Wrocławia, które wraz z trzema opiekunami jechało na wycieczkę do Zakopanego. Policjanci mówią, że doszło do samozapłonu.