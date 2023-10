Przegląd prasy ze Świdnicy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 26.10.2023

Mały biały domek w górach na własność to marzenie wielu turystów. Ten do niedawna był do wynajęcia, a teraz jest na sprzedaż. Takie oferty to rzadkość. Zobaczcie, jak wygląda zabytkowy Domek Artysty w Szklarskiej Porębie tuż przy górskich szlakach, a jednocześnie niedaleko centrum miasta. Sudecki Domek Artysty to miejsce z duszą, ma ponad 100 lat.