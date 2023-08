Przegląd prasy ze Świdnicy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 25.08.2023

Wypadek w Sadach Dolnych miał miejsce we środę (23 sierpnia) przed godziną 17. Do zderzenia samochodu osobowego z ciągnikiem rolniczym doszło na drodze krajowej nr 5. Kierowca osobówki trafił do szpitala.

Do dwóch poważnych wypadków doszło w środę (23 sierpnia) na drodze ekspresowej S8 oraz na drodze krajowej numer 8. Na ekspresówce miał miejsce karambol z udziałem dwóch samochodów osobowych i busa. Są duże utrudnienia. Natomiast na krajówce cysterna zderzyła się z osobówką.