Przegląd prasy ze Świdnicy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 23.01.2024

W rękach świdnickiej policji jest sprawca, który umieścił wulgarne i nazistowskie napisy na elewacji ogrodzenia Kościoła Pokoju w Świdnicy. To zabytek światowej klasy, umieszczony na liście UNESCO. Mężczyzna odpowie za to przed sądem, grozi mu do 10 lat więzienia.