Przegląd prasy ze Świdnicy. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 17.06.2023

Hala Manhatan w Wałbrzychu powstała na byłym lodowisku na Piaskowej Górze dokładnie 20 lat temu. Lodowisko przynosiło straty, a miasto miało inny pomysł na zagospodarowanie placu przy ul. Zamenhofa, gdzie pod chmurką handlowali wałbrzyszanie. Kupców siłą wysiedlono, ale ugoda stanowiła, że mogą zbudować halę na płycie nierentownego lodowiska. Miasto nie było zainteresowane inwestowaniem w to miejsce. Dziś jest to największa hala targowa na Dolnym Śląsku, a można tu kupić piękne rzeczy, których nie ma gdzie indziej.

Dziś, 16 czerwca 2023, los kolejnego dużego przetargu w Wałbrzychu został przypieczętowany. Czekający na rewitalizację stadionu na Nowym Mieście uzbroili się już w cierpliwość, ale mieli nadzieję na przełom. Ten póki co jest wciąż oczekiwany.

Do zderzenia auta osobowego z autem dostawczym doszło na drodze ekspresowej S3 na 301 kilometrze. Cztery osoby zostały ranne w tym jedna ciężko. Kierowca auta osobowego był pod wpływem narkotyków. Ruch jest całkowicie zablokowany w kierunku Legnicy. Na miejscu pracują prokurator i policjanci.

Nadeszły czasy, w których do tworzenia turystycznych rankingów wykorzystuje się sztuczną inteligencję. Właśnie powstało zaskakujące zestawienie miejsc w Europie i na świecie, które dają turystom najwięcej szczęścia w wakacje, przynajmniej według zaawansowanej AI. Jakie kryterium przyjął robot, by wskazać „najszczęśliwsze” atrakcje turystyczne? Przekonajcie się i sprawdźcie, gdzie warto zaplanować wakacje w Europie, by mieć najwięcej frajdy. Jedno miejsce znajduje się w Polsce.