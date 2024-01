Przegląd prasy z grudnia 2023. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Świdnicy?

Przygotowaliśmy dla Ciebie podsumowanie minionego miesiąca. Zobacz artykuły, które w grudniu czytaliśmy najchętniej. Które informacje przykuwały uwagę mieszkanek i mieszkańców Świdnicy najbardziej? Czy czytałeś artykuł: „Długie weekendy i niedziele handlowe 2024. Jak korzystnie zaplanować urlop? Kalendarz 2024”?

Przegląd grudnia 2023 w Świdnicy: top 3 artykuły z miesiąca Oto lista najpopularniejszych wiadomości z grudnia 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Długie weekendy i niedziele handlowe 2024. Jak korzystnie zaplanować urlop? Kalendarz 2024 W 2024 roku czeka nas 13 dni świątecznych, czyli wolnych od pracy. Zaplanowano też 7 niedziel handlowych, o ile nie zmienią się przepisy. Możemy też w planach urlopowych uwzględnić też aż pięć sposobności do maksymalnego wydłużenia sobie weekendów, czy wręcz stworzenia krótkiego urlopu z wykorzystaniem niewielkiej ilości dni urlopowych. Oto nasze propozycje na 2024 rok. 📢 Sokołowsko w śniegu. Najpiękniejsza dolnośląska wieś to klejnot w koronie polskich wsi, zimą jest tu jak w bajkach Disneya ZDJĘCIA Sokołowsko ukryte jest w sercu malowniczego powiatu wałbrzyskiego, w gminie Mieroszów. Zimą zamienia się w miejsce jak z bajki Disneya. Znane jest nie tylko z malowniczego położenia, ale też bogatej historii i unikalnego charakteru. Jest zimową oazą piękna i spokoju. Urząd Marszałkowski we Wrocławiu uznał Sokołowsko Najpiękniejszą Dolnośląską Wsią 2023, wcześniej ten tytuł nosiło cudne Międzygórze. Zobaczcie piękną wieś w zimowej odsłonie na zdjęciach Michała Jabłońskiego i wideo.

📢 Dramat na drodze w drugi dzień świąt. Czołowe zderzenie z ciężarówką pod Świdnicą. Śmierć na miejscu We wtorek, 26 grudnia 2023, na drodze wojewódzkiej nr 382 między Starym Jaworowem a Nowym Jaworowem w powiecie świdnickim, doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Około godz. 13 ciężarówka zderzyła się czołowo z samochodem osobowym. Na miejscu zginął kierowca pojazdu osobowego.

Prasówka styczeń Świdnica: pozostałe wydarzenia z poprzedniego miesiąca Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w grudniu uwagę czytelniczek i czytelników ze Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najszybciej wymierające miasta Dolnego Śląska. Za 30 lat ich całe dzielnice znikną! Lista Do których miast na Dolnym Śląsku przenoszą się nowi mieszkańcy, które regiony rozwijają się, a które wyludniają? Na te pytania stara się odpowiedzieć "Prognoza ludności na lata 2023-2060". Przedstawiamy 15 najszybciej wyludniających się miast i powiatów dolnośląskich. Są wśród nich takie, które za ponad trzy dekady zmniejszą niemal o połowę! Oto one.

📢 Marzyłeś o tych kultowych przedmiotach z PRL-u? Sprzedają je Dolnoślązacy. Może pora, by zrobić prezent? Niesamowite przedmioty PRL-u zapadły nam w pamięć, ich niepowtarzalnego uroku i designu poszukujemy dla ozdoby oraz dlatego, że wiążą się z nimi cenne dla nas wspomnienia. Te sprawne rarytasy są też poszukiwane przez kolekcjonerów i sprzedają je obecnie mieszkańcy Dolnego Śląska w serwisie OLX. Sprawdziliśmy co można kupić i za ile! Zobaczcie, może zechcecie zrobić sobie, lub bliskiej osobie, z nich prezent. 📢 Zaginął 10-latek z Kłodzka, szukają go służby w całym regionie wałbrzyskim. Może go spotkałeś? Wczoraj, (22 grudnia 2023) około godz. 14 chłopiec wyszedł z z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kłodzku i do dziś nie wrócił. Policja apeluje o pomoc w odnalezieniu zaginionego chłopca, służby szukają go w całym regionie. Może go spotkaliście?

📢 Sprawca potrącenia nadal nieuchwytny. Potrącił rowerzystę i odjechał w stronę Wałbrzycha Policja ponawia apel do kierowców posiadających wideorejestratory, którzy tamtego wieczora przemierzali trasę pomiędzy Wałbrzycha a Świdnicą. Przypominamy szczegóły zdarzenia, do potrącenia doszło w niedzielę, 17 grudnia po zapadnięciu zmroku na drodze wojewódzkiej nr 379. 📢 Niesamowite poranne i wieczorne niebo nad Dolnym Śląskiem - zobaczcie zdjęcia z Wałbrzycha! Mieszkańcy regionu regularnie obserwują niesamowite zjawiska atmosferyczne na wieczornym i porannym niebie. W ostatnich dniach feerię barw można było zaobserwować nad całym regionem. Mamy ciekawe zdjęcia z Wałbrzycha oraz okolic, gdzie zachód słońca 18 grudnia 2023 i wschód słońca 19 grudnia prezentował się wyjątkowo spektakularnie. Zobaczcie. 📢 Ceny na jarmarku bożonarodzeniowym w Świdnicy dużo niższe niż we Wrocławiu. Świąteczny jarmark potrwa aż do 22 grudnia 2023 ZDJĘCIA, WIDEO Jarmark Bożonarodzeniowy w Świdnicy trwa aż 9 dni. To po Wrocławiu, największy i najdłużej trwający jarmark świąteczny na Dolnym Śląsku. Jest scena, sporo atrakcji i mnóstwo artykułów od lokalnych dostawców, w tym pyszności, słodkości, sery, kołacze, rękodzieło i coś na ząb na miejscu. Jest także mnóstwo grzańca, a nawet likier z lokalnego piwa. Totalne świąteczne szaleństwo. Co ciekawe, z drobnymi wyjątkami, jest tu znacznie taniej niż na dużych jarmarkach we Wrocławiu, Poznaniu czy Krakowie.

📢 Jarmark w Świdnicy to nie tylko przedświąteczne zakupy ale i niepowtarzany klimat. Co kupimy? W magiczny czas przedświąteczny, miasto Świdnica staje się areną Bożonarodzeniowego Jarmarku Świątecznego, który co roku przyciąga zarówno lokalną społeczność, jak i turystów. Tegoroczna edycja, trwająca od 15 do 22 grudnia, przyniosła ze sobą nie tylko wyjątkowe produkty i rękodzieła, ale także atmosferę pełną magii i świątecznego entuzjazmu. 📢 W Twierdzy Srebrna Góra oddano do użytku hotel i restaurację. Zobaczcie, jak klimatycznie wyglądają! ZDJĘCIA, WIDEO Hotel i restaurację dla ponad 100 gości oddano właśnie w Twierdzy Srebrna Góra. Będzie można przenocować w historycznym miejscu, a całość robi wrażenie. Część pomieszczeń odkopano i oddano do użytku turystom. Na te prace wydano ponad 26 mln zł! Zobaczcie niesamowity efekt potężnej inwestycji w Twierdzy Srebrna Góra. Zobaczcie zdjęcia i film.

📢 Najtańsze domy jednorodzinne na sprzedaż na Dolnym Śląsku. Domy w cenie mieszkania - ceny, zdjęcia, aktualne oferty grudzień 2023 Marzycie o zamieszkaniu we własnym domu? Prezentujemy kilkanaście atrakcyjnych domów w różnych rejonach Dolnego Śląska, które są dostępne w cenie mieszkania - do 250 tys. zł! Wygodne, niebrzydkie, z działką, czasem też ogrodem, a jak pięknie położone! Do remontu i gotowe do zamieszkania. Prezentujemy zdjęcia, ceny i szczegóły aktualnych ofert z serwisu https://www.otodom.pl/. 📢 Zderzenie ciężarówki z samochodem osobowym. Pomocy poszkodowanym udzieliła dzielna księgowa Poranny wypadek na ruchliwym skrzyżowaniu z krajową ósemką. Doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z osobowym. Pierwsza na miejscu zdarzenia była jadąca do pracy pracownica PSP - starszy ogniomistrz Violetta Wojciechowicz. Jej profesjonalizm okazał się nieoceniony!

📢 Rozwijajmy aktywność fizyczną z Detektywem Zdrówko: SKS inspiruje młodzież w Strzegomiu 12 grudnia hala Osiru w Strzegomiu stała się świadkiem wyjątkowego wydarzenia sportowego, które w ramach programu SKS (Szkolny Klub Sportowy) przybrało niezwykłe hasło - „Sportowa Przygoda z Detektywem Zdrówko". Impreza skupiła uwagę dzieci i młodzieży na szkodliwości niektórych produktów spożywczych i korzystnym wpływie aktywności fizycznej.

📢 Kościół Pokoju w Świdnicy - jeden z najcenniejszych zabytków w regionie na starych rycinach i fotografiach! Zobaczcie na starych, przedwojennych rycinach i fotografiach jak wiele lat temu wyglądał Kościół Pokoju w Świdnicy. Jest to miejsce wyjątkowe - zabytek z listy światowego dziedzictwa UNESCO, Pomnik Historii, największa drewniana barokowa świątynia w Europie, jeden z siedmiu nowych cudów Polski według „National Geographic”. 📢 Tak mieszkała księżna! Apartamenty księżnej Daisy w Zamku Książ w Wałbrzychu oficjalnie otwarte! Zdjęcia i film! Poniedziałek, 11 grudnia 2023 roku będzie pamiętną datą dla Zamku Książ w Wałbrzychu. Tego dnia otwarto tu zrekonstruowane apartamenty księżnej Daisy, najbardziej znanej mieszkanki Książa. 📢 Zamek Książ otrzymał z prywatnej kolekcji potomka księżnej Daisy zdjęcia, których nigdy nie pokazano publicznie ZDJĘCIA, WIDEO Dzisiaj, 11 grudnia Zamek Książ w Wałbrzychu zaprezentuje oficjalnie odnowione Apartamenty Księżnej Daisy. Ten historyczny moment zbiega się z prezentacją prywatnego archiwum rodziny Hochbergów. To ponad dwa tysiące skanów zawierających zdjęcia, listy oraz dokumenty zarówno państwowe, jak i prywatne, które rzucają światło na bogatą historię tej niezwykłej rodziny. Wiele z nich zostanie upublicznionych.

📢 Tragiczny pożar na Dolnym Śląsku. Ściana zawaliła się na strażaków, więcej rannych i zagrożenie! - wideo - aktualizacja Dziś (5 grudnia) po godz. 6 rano w Błażkowej w gminie Lubawka (powiat kamiennogórski) doszło do pożaru budynku gospodarczego. Na miejsce wezwano straż pożarną. Niestety, podczas działań gaśniczych na ratowników zawaliła się ściana. Trzej mężczyźni odnieśli poważne obrażenia. Mamy nowe wieści z miejsca zdarzenia, obrażenia odniósł czwarty strażak. Spalona ruina nadal groźna!

📢 Zbigniew Jóźwiakowski i jego ogromna kolekcja pamiątek górniczych, w tym wyjątkowych kufli z karczm piwnych - zdjęcia Kufel w kształcie Jaruzelskiego, czołgu ze stanu wojennego, czy trumny wałbrzyskiego górnictwa i tysiące innych pamiątek górniczych zgromadził Zbigniew Jóźwiakowski, emerytowany górnik Kopalni Węgla Kamiennego „Victoria" w Wałbrzychu. Do Starej Kopalni lgną turyści, a do jego Izby Tradycji Górniczej przychodzą badacze i kolekcjonerzy, tam pamięć górnicza jest wciąż żywa. Zobaczcie naszą fotorelację.

📢 Uwaga. Wykoleił się pociąg na trasie Wałbrzych - Kłodzko. Trasa jest nieprzejezdna. Zobacz wideo i zdjęcia Do niecodziennego zdarzenia doszło w piątek, 1 grudnia br. w Nowej Rudzie. Jadący w kierunku Wałbrzycha szynobus należący do Kolei Dolnośląskich wykoleił się na łuku torów leżących w Nowej Rudzie. Ruch pociągów jest całkowicie wstrzymany na tej trasie. Skład blokuje tory.

