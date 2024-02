Przegląd prasy Świdnica 7.02.2024. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Świdnicy

Wszyscy znamy największe polskie miasta – ale czy zastanawialiście się kiedyś, które są najmniejsze? Sprawdziliśmy to i stworzyliśmy aktualny ranking 5 absolutnie najmniejszych polskich miast. Te miejsca mogą was kompletnie zaskoczyć! Mówimy o miastach tak małych, że mogą zmieścić się na terenie Warszawy setki razy, a ich wszystkich mieszkańców dałoby się pomieścić w jednym sektorze stadionu piłkarskiego. Zapraszamy do galerii – przekonajcie się, jak małe są najmniejsze miasta Polski.

Dolny Śląsk nie od dziś słynie ze swoich minerałów, skał i kamieni jubilerskich. Powstają z nich piękne kolekcje, biżuteria i inne wyroby prezentowane podczas giełd w całym kraju. Giełdy minerałów na Dolnym Śląsku to żelazny punkt harmonogramów imprez planowanych we wszystkich zakątkach regionu w 2024 roku. Gdzie i kiedy na giełdę minerałów?

Prasówka 7.02 Świdnica: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Jeśli zastanawiacie się, czy przyjdzie do Was mandat z fotoradaru przy ul. Wieniawskiego w Wałbrzychu za przekroczenie prędkości, to odpowiadamy. Nie przyjdzie. Urządzenie, które zainstalowano tu w grudniu nie działa. Nigdy nie działało i nigdy nie było wpięte do systemu. Ale będzie. Dziś działa prewencyjnie i odstraszająco. I słusznie, bo w tym miejscu często dochodziło do potrąceń i wypadków przez nadmierną prędkość.