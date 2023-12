Przegląd prasy Świdnica 28.12.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Świdnicy

Prasówka Świdnica 28.12: top 3 artykuły z wczoraj

W ciężkim stanie bez kontaktu były ofiary zatrucia czadem w Wałbrzychu, do którego doszło w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w Wałbrzychu. Po matkę i jej 10-letniego syna przyleciały dwa śmigłowce LPR. Ich stan jest ciężki. O dramacie zawiadomił służby bliski ofiar, który nie mógł dostać się do mieszkania. Tego samego dnia do tragedii doszło także we Wrocławiu. Tam przez tlenek węgla zginęła jedna osoba, dwie są w szpitalu.