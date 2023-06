Przegląd prasy Świdnica 24.06.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Świdnicy

Dziś pierwszy dzień Dni Lubina. Mamy dla Was wielką paczkę zdjęć z tego wydarzenia. Tłumu na lubińskich błoniach nie byliśmy w stanie policzyć.

Już jutro, czyli w sobotę 24 czerwca 2023 roku powrócą pociągi na trasę ze Świdnicy do Jedliny-Zdroju. To historyczne wydarzenie. Jest to bowiem powrót po ponad 30 latach.

Małgorzata Rozenek i jej rodzina cieszą się obecnie urlopem w malowniczej Danii. Znana osobowość telewizyjna, wraz z mężem i dzieckiem, postanowiła spędzić czas w niezwykłym stylu — podróżując kamperem. Ich przygoda rozpoczęła się niedawno i wciąż trwa, dając im możliwość odkrywania uroków tego fascynującego kraju.