Przegląd prasy Świdnica 19.08.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Świdnicy

Szklane bańki, pojemniki na leki, strzykawki z metalowymi tłokami, archaiczny ciśnieniomierz, czy mechaniczne wagi mierzące również wzrost pacjentów, do tego książki medyczne, z których kształciły się pokolenia pielęgniarek. Takie medyczne relikty stanowią nietypową wystawę prezentowaną w szklanych witrynach rodem z ambulatorium sprzed lat. Można je podziwiać w wałbrzyskiej Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa.

