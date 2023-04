Przegląd prasy Świdnica 18.04.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Świdnicy

Michał Wójcik z Kabaretu Ani Mru Mru przekazał smutne wieści. Po tym, jak w 2020 r. zdradził, że u jego partnerki zdiagnozowano nowotwór, popłynęły wyrazy wsparcia a on sam deklarował, że wierzy, że uda im się pokonać chorobę. Niestety - 17 kwietnia br. Wójcik przekazał smutne wieści.

W mieszkaniu przy ulicy Struga w Legnicy w nocy z soboty na niedzielę mężczyzna zamordował młodą kobietę a jej 14- letnią córkę ciężko ranił. Legniccy policjanci podejrzanego błyskawicznie namierzyli i zatrzymali. Właśnie dorowadzono go do Prokuratury Okręgowej.

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 Plus FHD ZA5T0234PL Tablet LENOVO

lenovo tab m10 fhd plus (2. generacji) wyróżnia si…

Tab M10 FHD Plus ZA5T0270PL Tablet LENOVO

Prasówka 18.04 Świdnica: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Świdnicy. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Brak Wam pomysłu co robić w długi, bo aż pięciodniowy kwietniowo- majowy weekend? Dobrym pomysłem jest wycieczka kamperem. Choć wydawałoby się, że ten sposób podróżowania wymaga włożenia dużego wkładu finansowego, my znaleźliśmy samochody do 50 000 zł, którymi wyruszycie na przygodę życia.