Przegląd prasy Świdnica 17.10.2023. Sprawdź zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj w Świdnicy

15 października 2023 odbyły się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Państwowa Komisja Wyborcza podała już ostateczne dane dotyczące frekwencji. Sprawdziliśmy jak kształtuje się ona Dolnym Śląsku. Które powiaty przodowały w porannej frekwencji, co zmieniło się po godz. 17 i gdzie ostatecznie było najwięcej głosujących?

Nietypowe miejsce do parkowania w centrum Wałbrzycha znalazł sobie mieszkaniec naszego miasta. W sobotę, 14 października po godzinie 15:00 wałbrzyscy policjanci otrzymali informację o kolizji drogowej na ul. Słowackiego w centrum miasta. To, co mundurowi zastali na miejscu, wprawiło ich w zdumienie.